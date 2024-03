La Mezza Maratona di Genova si dedica anche alla solidarietà ligure

L’iniziativa si pone la finalità di evidenziare il lato valoriale e solidale di varie realtà genovesi attraverso lo strumento dello sport che trasforma «intenzioni» in «azioni» a favore di soggetti bisognosi e meritevoli di aiuto.

Il principale obiettivo che si pone il MdG for Charity è quello di dare visibilità a tali problematiche sensibilizzando quanti, direttamente o indirettamente, parteciperanno all’evento MdG 2024, in programma il prossimo 14 novembre a Genova, portandoli a conoscenza dei vari progetti delle associazioni.

Si tratta del primo esempio, in una manifestazione sportiva outdoor, di come una città, un territorio possano mettersi a disposizione di diverse realtà impegnate in azioni di beneficenza per aiutarle a far conoscere i propri progetti e sensibilizzare il maggior numero possibile di persone verso le tematiche di loro pertinenza, creando anche un’occasione di possibile coordinamento degli interventi