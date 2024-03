Elezioni Sanremo, ‘Andiamo!’ apre il point in via Roma: “L’ascolto è il motore del cambiamento” (foto)

Mentre si avvicina la data delle elezioni (8 e 9 giugno), il centro di Sanremo dà il benvenuto a un nuovo point elettorale.

In via Roma ha aperto i battenti lo spazio pubblico allestito dalla lista ‘Andiamo!’ dell’ex sindaco Maurizio Zoccarato a sostegno del candidato del centrodestra Gianni Rolando. Sotto lo slogan “L’ascolto è il motore del cambiamento” che campeggia sulla porta di ingresso si sono dati appuntamento simpatizzanti, candidati e rappresentanti del centrodestra cittadino partitico e non. Presente anche il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino. L’inaugurazione si è divisa tra il point e un vicino bar per l'aperitivo, mentre per i più piccoli sono state distribuite uova di Pasqua.

Il point di via Roma diventerà quindi la base operativa della lista 'Andiamo!' in vista delle elezioni di giugno.