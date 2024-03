Sanremo, l’Accademia della Pigna ricorda Franco D’Imporzano a 5 anni dalla scomparsa

Le associazioni di Piazza del Capitolo, e in particolare l’Accademia della Pigna, hanno organizzato per sabato 23 marzo alle ore 16 un momento commemorativo per uno dei più stimati soci: a cinque anni dalla sua dipartita avvenuta il 2 aprile 2019 verrà ricordato il poeta e commediografo sanremasco Franco D’Imporzano. Premio San Romolo per la Cultura, poi Cittadino Benemerito, D’Imporzano è stato inoltre tra i fondatori del Circolo Ligustico Arte e Ambiente nel 1981, affiancando il promotore Carlo Alberto, nonché tra i primissimi Accademici della Pigna. Di questo sodalizio è stato particolarmente attivo, con donazioni di libri, documenti, collaborazione giornalistica al bollettino “Il Regesto”, come lettore in reading e cantante in spettacoli musicali. Una disponibilità frutto della passione per la cultura “tout court”, e non solo per quella vernacolare di cui è stato unanimamente considerato Maestro.

È dunque doveroso questo incontro dal titolo “Per il nostro amico Franco”. Nato dall’iniziativa di Francesco De Luca, hanno subito aderito amici ed estimatori di Franco quali l’attore Gianni Modena e il musicista/editore Freddy Colt. Quest’ultimo curerà al mandolino alcuni interventi musicali affiancato dal chitarrista Marco Perotti. Sono previsti anche interventi dei professori Fabio Barricalla, Anna Blangetti e Romano Lupi. Altri amici si uniranno nel ricordo dell’artista e dell’uomo. Saranno presenti i famigliari di Franco.

L’incontro viene ospitato nella sala riunioni del Palazzo del Capitolo, sede del Circolo Ligustico e del Centro Stan Kenton, recentemente restaurata.

L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno piacere di ricordare questo concittadino di straordinario temperamento.