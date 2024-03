Turismo: a Sanremo sarà una Pasqua 'al ribasso', nei primi 15 giorni di marzo calo del 40% negli arrivi

Via Matteotti a Sanremo affollata, ci si augura di vederla così anche a Pasqua

Pasqua sottotono a Sanremo e dintorni per il weekend di Pasqua. Poche le prenotazioni e molte camere libere ovunque. Se ci sarà il ‘tutto esaurito’ arriverà giusto per due o tre giorni.

Quali le motivazioni? Sicuramente la voglia di montagna che è mancata a Natale e anche il fatto che quest’anno la Pasqua sarà ‘bassa’, quindi più vicina alle precedenti vacanze. E’ questa l’analisi di Federalberghi nella città dei fiori che, oltre alle citate motivazioni, punta nuovamente l’indice contro il problemi di trasporto.

“Siamo dimenticati da tutti – ha detto il presidente Silvio Di Michele – è inutile negarlo. Ho letto dei potenziamenti dei treni e, ancora una volta l’Amministrazione regionale dimostra di essere sempre più di ‘Levante’ che di Ponente. Abbiamo i classici problemi dell’autostrada che arriva dal Nord, ma ora registriamo anche le lunghe code che si formano all’ingresso del nostro paese, a Ventimiglia. Non c’è nessuno che batte i pugni sul tavolo e anche la politica è supina in attesa delle decisioni della Regione. Sono veramente demoralizzato”.

Intanto emerge un primo dato dei primi 15 giorni di marzo per gli alberghi della nostra zona. C’è stato un calo del 40% rispetto allo scorso anno, quando i dati eclatanti erano un po’ sopravvalutati, secondo Federalberghi.

Al momento è ancora presto per fare delle valutazioni sulle future presenze per i ponti primaverili e per l’estate: “Le prenotazioni arriveranno dopo Pasqua, speriamo di vivere una bella stagione scoppiettante”, termina Di Michele.