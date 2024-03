Sanremo più verde, rigenerazione e benessere urbano: mercoledì 27 un incontro pubblico alla Fos

Il verde pubblico, in una città come Sanremo, non è solo elemento di decoro urbano, ma deve diventare un'importante fonte di benessere per tutti gli abitanti, i turisti e i visitatori.

Con questo spirito il Circolo Sanremo Centro del Partito Democratico invita all'incontro “Sanremo più verde. Rigenerazione e benessere urbano”, che si terrà presso la sala della Federazione Operaia Sanremese, mercoledì 27 marzo, alle 21, con gli interventi di Francesca Benza, agronomo e paesaggista, Deborah Bellotti, responsabile regionale per il settore ambiente del Partito Democratico, Renato Veruggio, agronomo, con il coordinamento di Francesca Antonelli, insegnante e agronomo. Partecipa il candidato Sindaco Fulvio Fellegara.

“Ci sono molti fattori che influiscono sulla qualità della vita di una città - spiega proprio Francesca Antonelli, che è anche segretario del circolo Sanremo Centro del Partito Democratico - e penso senz’altro alla disponibilità di parcheggi, ad una viabilità efficiente, alla pulizia e al decoro cittadino, alla sicurezza e a servizi pubblici calibrati sulle necessità dei cittadini, ma è il momento di fare diverse e più importanti riflessioni sul ruolo che il verde pubblico e in particolar modo le alberature, possono avere sulla vita quotidiana dei cittadini, alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici che anche nella nostra città si percepiscono con grande evidenza”.

Francesca Antonelli introdurrà e coordinerà l'incontro e intende precisare che “il verde pubblico oggi non può ricondursi alle sole aiuole fiorite del centro città o a qualche episodica sistemazione a verde nella fascia costiera, ma deve essere pensato e progettato per tutta la città, specialmente nei quartieri dove la maggiore lontananza dal mare e la massiccia cementificazione urbana producono effetti climaticamente impattanti sulla qualità della vita delle persone”.

Partendo da questi presupposti, l'intervento di Francesca Benza verterà su “Il ruolo del verde in ambito urbano”, mentre Deborah Bellotti parlerà di “Riforestazione urbana: cosa è e perché è così importante. Un esempio regionale”, mentre la chiusura di Renato Veruggio sarà su “Le specie arboree e del verde pubblico più adatte per Sanremo".

L'incontro intende condividere esperienze e conoscenze che aiutino a comprendere le ricadute, i vantaggi e il miglioramento della qualità della vita che possono essere prodotti da un verde pubblico pensato in modo moderno e innovativo, affiancando Sanremo alle esperienze più avanzate già adottate in altre città europee che vogliono fare della qualità di vita un marchio di progresso sociale, turistico ed economico.