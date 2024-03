Sanremo: parole di apprezzamento di Giuseppe Faraldi per il 'Corso Fiorito', ringrazia Artioli

“Come consigliere di Forza Italia ringrazio l’assessore Giuseppe Faraldi per le parole di apprezzamento circa la prossima edizione dei Carri Fioriti”.

Interviene così Andrea Artioli, che prosegue: “Ricordo con l’occasione che tale manifestazione si potrà svolgere solo grazie alla determinazione con cui la minoranza di centrodestra ha insistito, presentando un ordine del giorno che è stato votato in occasione del Consiglio Comunale dello scorso 18 maggio, affinchè la manifestazione venisse riproposta nonostante la iniziale contrarietà di alcuni consiglieri di maggioranza, come Viale e Motta, che in terza commissione avevano poi ritenuto la manifestazione popolare e non meritevole. Rimane il rincrescimento che nel medesimo consiglio comunale la maggioranza abbia respinto, con Viale quale capogruppo primo dei contrari, altro ordine del giorno con cui il centrodestra aveva chiesto venisse ripresa la prassi di adottare annualmente un calendario delle manifestazioni per consentire agli operatori turistici di programmare adeguatamente la loro attività”.

“Come sottolineato da tutto il centrodestra nell’occasione – prosegue Artioli - nonchè ribadito anche dagli interventi di allora delle segreterie cittadine di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, il turismo è settore economico fondamentale che non deve essere gestito navigando a vista con dilettantismo o pressapochismo, ma deve essere valorizzato al fine di massimizzare le presenze turistiche in città, senza che vi siano manifestazioni di serie A o di serie B, valutando le stesse per la loro capacità di assicurare ricadute economiche sulla città e di valorizzare il nome di Sanremo in Italia e nel mondo, utilizzando un approccio più pragmatico e meno snob di quello seguito fino ad oggi”.