Infrastrutture: Rixi “Nuovo contratto Mit-Anas, nei 44 miliardi anche Armo-Cantarana e Aurelia Bis a Ventimiglia”

“L’approvazione del nuovo Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, dopo il via libera del Cipess, farà arrivare circa 44 miliardi di euro di fondi utili per lo sviluppo infrastrutturale di tutto il Paese”.

Sono le parole del vice Ministro Edoardo Rixi, che ha confermato l’arrivo di importanti finanziamenti per gli sviluppi delle infrastrutture. “Grazie all'impegno del ministro Salvini la Liguria può contare su un significante incremento di spesa per riqualificazione e potenziamento della rete stradale: con questo contratto si accelerano progettazione ed esecuzione di opere attese da tempo e rilevanti per il territorio”.

Per la prima volta il traforo Armo-Cantarana viene inserito tra le priorità da finanziare e progettare, insieme alla realizzazione del collegamento tra la Statale Aurelia e la 334 del Sassello, nel savonese. Tra le altre opere inserite anche la progettazione per l’Aurelia bis tra Sanremo e Ventimiglia che è in corso, con le risorse che saranno inserite alla consegna del progetto definitivo”.

“Lunedì prossimo – termina Rixi - sarò ad Albisola per verificare in prima persona lo stato di avanzamento dei lavori dell’Aurelia bis che dovrà collegare il casello autostradale col porto di Savona. Questa è la migliore risposta ad anni di no, mancati interventi, mancata pianificazione: con la Lega, l’Italia riparte. Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo”.

