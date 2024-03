Elezioni Sanremo, palazzina fantasma di Strada San Lorenzo. Mager: "Una soluzione è possibile" (foto)

Alessandro Mager, candidato sindaco di Sanremo, ha incontrato i condòmini della “palazzina fantasma” di Strada San Lorenzo, insieme all’assessore Massimo Donzella e alla consigliera Alessandra Pavone.

La palazzina, costruita negli anni '90, è rimasta incompiuta a causa di inadempimenti agli obblighi della convenzione da parte dell'impresa costruttrice. Il Comune di Sanremo sta valutando l'acquisto dei crediti del fallimento per acquisire i 14 alloggi invenduti e sanare la situazione, rivendendoli poi a sua volta a prezzo di mercato.

Mager ha espresso la sua fiducia nelle capacità di Donzella e Pavone, i quali si sono attivati in modo concreto per giungere alla soluzione definitiva del problema: "Se sarò eletto Sindaco, questa sarà una priorità della mia amministrazione", ha dichiarato Mager. "Le soluzioni proposte dall’Assessore Donzella consentono di poter dare una risposta ai cittadini di Strada San Lorenzo che da oltre vent'anni attendono una soluzione".

Il Comune di Sanremo ha recentemente avviato uno scambio di corrispondenza con la società che ha acquistato il credito del fallimento. L'obiettivo è quello di perfezionare l'acquisizione dei 14 alloggi invenduti e di trovare una soluzione per la sistemazione e la riproposizione sul mercato degli appartamenti. In questo momento l’amministrazione è in attesa di una risposta da parte della finanziaria proprietaria del credito.

Mager ha sottolineato l'importanza di unire le forze per risolvere questo problema. "Sono fiducioso che, con la collaborazione di tutti riusciremo a trovare una soluzione soddisfacente", ha concluso.