Sequestrati a Savona 18 kg di 'coca': la droga avrebbe 'servito' anche clienti della nostra provincia (Video)

In parte avrebbero ‘servito’ anche le piazze della nostra provincia i 18 kg di cocaina, sequestrati nelle ultime ore dalla Guardia di Finanza di Savona, nell’ambito di una operazione a contrasto del traffico di droga, culminata con l’arresto di due italiani ed al sequestro di telefoni cellulari, denaro contante e due auto di grossa cilindrata.

L’attività condotta dalle Fiamme Gialle origina da una capillare attività di monitoraggio sviluppata sull’intero territorio savonese e imperiese, per l’individuazione di due auto, una Mercedes ed una Porsche, che viaggiavano lungo la tratta autostradale Ventimiglia-Genova con alla guida due romani di rientro dalla Spagna.

I finanzieri, una volta fermati i due conducenti, particolarmente nervosi, hanno controllato le auto. La Porsche, in un vano appositamente realizzato, trasportava i 18 kg di droga, confezionata in panetti sotto vuoto. I due arrestato sono stati portati in carcere.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare chi fossero i destinatari dell’ingente partita di droga che, una volta messa in vendita sulle piazze di spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre un milione e 300mila euro.