L’Istituto Comprensivo 1 Biancheri di Ventimiglia celebra la 'Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'

Per l’I.C.1 Biancheri di Ventimiglia, sensibile e attento a promuovere valori di legalità, giustizia e rispetto delle regole all'interno della scuola e nella comunità circostante, la giornata contro le mafie è un'opportunità per educare gli studenti su queste tematiche e per promuovere valori come la legalità, la giustizia e il rispetto dei diritti umani, fondamentali per la costruzione di una società più sicura e inclusiva.

"Nei due plessi della Scuola Primaria di Via Roma e di Via Veneto - spiegano dall'Istituto -, sono stati esposti i lavori artistici dei bambini, incoraggiati a esprimere i propri pensieri, i sentimenti e le speranze attraverso l'arte. I piccoli artisti hanno affrontato il tema della criminalità e della lotta contro le mafie con un'impressionante sincerità e creatività.

Molti hanno dipinto immagini di solidarietà e unità, simboleggiate da persone che si tengono per mano, insieme a simboli di pace e giustizia, altri hanno rappresentato il contrasto tra la luce e l'oscurità, tra un mondo colorato e un mondo buio. I lavori hanno fornito loro un'opportunità preziosa per approfondire la comprensione del fenomeno delle mafie e per discutere di come ognuno possa contribuire alla sua sconfitta, anche attraverso azioni quotidiane di integrità e coraggio. I giovani studenti hanno dimostrato una notevole capacità di comprendere e affrontare temi complessi, offrendo una visione di una società più giusta e libera dalla criminalità.

Educare le future generazioni sui pericoli della criminalità organizzata e sulle possibilità di contrastarla è fondamentale per costruire una società più sicura e prospera per tutti".