Obiettivo 'rilancio' per Ospedaletti, Cimiotti: "Investiamo su nuovi hotel e grandi opere a valle dell'Aurelia"

“A due mesi e mezzo dalla scadenza del nostro mandato, ritengo sia corretto informare la cittadinanza di Ospedaletti sui lavori in corso e su quelli che inizieranno prossimamente”. Così il sindaco Daniele Cimiotti, che insieme all'Amministrazione vuole precisare alcuni aspetti su delicati argomenti.

"Da qualche giorno sono stati aperti alcuni cantieri per interventi che noi avevamo autorizzato diversi mesi fa e che speravamo di poter avviare già nel 2023 ma che sono stati invece rallentati dalle pastoie burocratiche, come accade praticamente ovunque in Italia, evidenzia il primo cittadino. Il ritardo di un anno ce lo portiamo dietro dall'esplosione della pandemia che ha bloccato quasi tutto il mondo, causando rallentamenti nelle già lente trafile burocratiche. Il successivo avvio del Pnrr da un lato ha creato numerose opportunità ma da un altro ha di fatto spostato in avanti di una stagione i lavori già programmati".

"Ne sono un esempio lampante i nostri progetti sul 'Lotto-3' delle spiagge, il 'Lotto-2' sul torrente Crosio e la riqualificazione completa del Piazzale al Mare, chiosa Cimiotti, ritardi e rinvii che non ci hanno comunque impedito di continuare a 'fare' per il bene dei nostri cittadini. Infatti, quello che stiamo facendo in queste settimane è sotto gli occhi di tutti: nuovi giochi inclusivi per ragazzi in Pian d'Aschè, la nuova palestra fronte mare lungo la nostra Pista Ciclabile, il rifacimento del muro dei giardini Giuseppe Mazzini, il muraglione dell'albergo Petit Royal, la riqualificazione di Strada Porrine (dal retro del Santuario sino al ponticello), la risistemazione di Strada Poggi Terrine sino all'incrocio con Strada Baudì, il completo intervento su via Di Pettinengo, il rifacimento totale della pavimentazione del 'campetto' nel plesso scolastico di Corso Marconi, lo stesso Lotto-3 delle spiagge con il completamento del molo davanti al Byblos e il ripascimento della spiaggia compresa tra il molo di levante del Piazzale al Mare ed il molo dell'area cani, oltre alla sistemazione della relativa strada di accesso".

"Molto presto il Piazzale delle Porrine sarà abbellito da un grande 'murales' grazie alla donazione della signora Lorenzi Scotto, precisa il sindaco, e a breve inizieranno i lavori di pulizia dei torrenti Noce, Porrine, Carrubo e Termini; verranno risistemati i marciapiedi di Via Martiri, Via Matteotti e Via De Medici, e interverremo dove necessario anche su via Jonquiere. Abbiamo reso pubblica la nostra intenzione di procedere all'acquisto di due locali vuoti che ospitavano in passato due esercizi commerciali in Via Roma. Nell'ex Bar Sport trasferiremo la Farmacia Comunale, mentre l'ex latteria diventerà un Centro Ricreativo dove pensionati più o meno anziani potranno ritrovarsi per stare in compagnia e organizzare diverse attività dal punto di vista sociale, culturale o del semplice divertimento. Lo scopo di questa iniziativa è duplice: andare incontro alle esigenze di una popolazione di età avanzata, gli anziani che qui da noi rappresentano oltre il 30% degli abitanti, e dare un impulso alla zona commerciale storica di Ospedaletti".

"E' evidente che la situazione per gli esercizi commerciali di comuni piccoli come il nostro non è più florida come in passato e purtroppo, chiosa il sindaco, noi non facciamo eccezione, se si pensa che dal 1970 al 2020 qui sono stati chiusi venti alberghi, due dei quali ubicati proprio in via Roma, con il conseguente svuotamento del centro storico. Tutto ciò è frutto dei tempi che cambiano ma anche frutto di certe scelte del passato che hanno portato Ospedaletti ad avere 4817 (!!) unità immobiliari, cioè una cittadina capace di ospitare circa 15 mila persone non stanziali, quando i residenti adesso sono solo 3270 che in gran parte abitano in zone a monte della via Aurelia. Il progetto di questa amministrazione è di invertire la rotta, privilegiando la realizzazione di nuovi hotel e di grandi opere a valle dell'Aurelia in modo da poter anche eliminare alcune brutture architettoniche, ma soprattutto creare nuovi posti di lavoro, far tornare la frequentazione della gente nelle zone a sud dell'Aurelia (processo già in parte avviato con l'acquisto della Pista Ciclabile), e non ultimo far entrare nelle casse comunali nuovi fondi da investire nella rigenerazione e riqualificazione urbana della città".

"In vista di questo cambio di tendenza, abbiamo decisamente aumentato – per esempio - prosegue il sindaco- le possibilità di poter parcheggiare anche tramite pagamenti elettronici con applicazioni come Easy Park (attivo da circa un anno) e da My Cicero (più recente), oltre al pagamento a mezzo parcometro e/o Gratta e Sosta. Questa nostra visione di indirizzo per lo sviluppo e il rilancio nel futuro prossimo di Ospedaletti ha sollevato non solo curiosità ma l'interesse vero e proprio di diversi e nuovi investitori, e ce ne rendiamo conto dal fermento creato dalla imminente apertura di ben sei nuove attività commerciali, oltre alla presentazione di progetti privati molto importanti che riguardano il Byblos, il Firenze, il Petit Royal e l'ex Stazione ferroviaria, tutti segnali ben evidenti che questa Amministrazione ha imboccato la strada giusta per il rilancio e sviluppo della nostra amata cittadina".