Migranti a Ventimiglia, scatta l'operazione "Strade Sicure": 15 militari dell'esercito per la vigilanza fissa (Foto e video)

Scatta l’operazione “Strade Sicure” a Ventimiglia. Sarà potenziato il controllo del territorio nelle aree cittadine più “sensibili”, come il quartiere Gianchette, giardini pubblici, stazione e centro città, con l'impiego dei 15 militari in più assegnati dal Ministero dell’Interno.

Inoltre, verranno installati nuovi sistemi di videosorveglianza ed è iniziato anche il turno serale della polizia locale. "La situazione non presenta più le criticità registrate nei mesi scorsi grazie anche ai servizi di vigilanza 'fissa' nei punti critici della città e alla riduzione della pressione migratoria dovuta allo scarso numero di riammissioni e alla pressoché totale assenza di respingimenti, anche a seguito di una recente pronuncia del Consiglio di Stato francese" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "La città è più sicura. E' un momento di grande soddisfazione che non ci deve far abbassare la guardia. Questi uomini ci sono necessari in quei luoghi in cui ci sono ancora i migranti, Gianchette. La sicurezza è una nostra priorità ma il sindaco non ci riuscirebbe senza l'aiuto degli uomini presente al tavolo con me oggi".

"Collaborazione attenta e intensa che da me intenzionata. Abbiamo lavorato molto affinché questa città potesse ottenere le condizioni di sicurezza" - afferma il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo - "Le forze dell'ordine ci hanno aiutato e permesso di intervenire sul territorio in ogni condizione di crisi o criticità che si era verificata a Ventimiglia e si ripercuoteva sui cittadini. Prima abbiamo iniziato con la polizia locale, poi con carabinieri, guardia di finanza e l'esercito. Sono orgoglio del ministro e del sottosegretario che sono venuti a Ventimiglia, per l'impegno e quello che hanno fatto per Ventimiglia. Abbiamo ottenuto un comitato provinciale per la sicurezza pubblica della provincia di Imperia. Il ministro indicò le linee di indicazioni per Ventimiglia e promise più uomini. Le promesse del ministro sono state mantenute. Ci ha permesso di ottenere 15 uomini in più per la vigilanza fissa. Ci ha permesso di garantire maggiore sicurezza e tranquillità per la città. La presenza di nuovi 15 uomini è molto importante per avere la possibilità di garantire sistema di sicurezza e tranquillità a Ventimiglia. Ci conduce a un risultato: la città di Ventimiglia può contare su un clima sicuramente diverso e migliore rispetto a prima. Stiamo lavorando per aprire un secondo Pad nel Ferrotel, la Ferrovia ce l'ha dato ma ci sono dei lavori da fare prima. Ci stiamo impegnando insieme al sindaco per poter riuscire a raggiungere l'obiettivo economico finanziario per poterlo aprire".

"Quindici uomini in più dell'esercito si aggiungeranno alle forze dell'ordine per vigilare gli obiettivi sensibili: stazione, giardini pubblici e Gianchette" - afferma il questore Giuseppe Felice Peritore - "Andranno a integrare queste aree sensibili già vigilate. Siamo sulla giusta strada perché gli obiettivi raggiunti sono già importanti".

Per l'occasione erano presenti anche autorità civili e militari come il colonnello Marco Morganti, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il colonnello Omar Salvini, comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Olav Conz, comandante del raggruppamento Piemonte – Liguria Esercito Italiano e la polizia locale.