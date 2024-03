Imperia: sabato prossimo un'ora di stop alla corrente in ospedale, le raccomandazioni di Asl 1

Sabato prossimo, tra le 14 e le 15, è stato programmato uno stacco di energia elettrica che coinvolgerà l'intero stabilimento ospedaliero di Imperia.

Le attività rimarranno attive grazie a batterie tampone presenti e nessun disagio verrà arrecato ai pazienti degenti perchè tutti i sistemi saranno sotto controllo e garantiti.

Asl 1 consiglia all'utenza di non autopresentarsi in pronto soccorso ma di contattare il 118 per la valutazione delle proprie condizioni fisiche, in modo che gli operatori possano indirizzare l'utenza in modo adeguato. Dalle 13 alle 17 saranno sospese le visite dei parenti ai degenti.