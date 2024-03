Pasqua sottotono, in Riviera prenotazioni col contagocce: l'allarme di Federalberghi

“Serve una terapia d’urto, abbiamo necessità di sicurezze per trasporti e viabilità”, dichiara il presidente provinciale di Federalberghi, Davide Trevia, un grido d’allarme a pochi giorni dalle festività pasquali.

I dati riguardanti l’occupazione delle strutture ricettive in provincia per il fine settimana di Pasqua non sono positivi: “A Imperia e a Sanremo il 40 per cento delle camere sono ancora libere, a Bordighera il 45 per cento, mentre nel Golfo Dianese il 30”, spiega Trevia.

Tra le cause delle poche prenotazioni le difficoltà a raggiungere la nostra provincia: "Ci sentiamo tagliati fuori dalle scelte della Regione. Servono più certezze, vogliamo che le autostrade siano sgombre e che siano introdotti più treni -spiega Trevia- I numeri testimoniano che sono tutti terrorizzati di venire nel Ponente, hanno paura di rimanere bloccati in macchina. Se per disgrazia il meteo sarà brutto rimarremo con le camere vuote”.

A raggiungere la provincia saranno soprattutto italiani, nel Golfo Dianese si aspettano famiglie dal Piemonte e della Lombardia, a Sanremo anche qualche francese. A riaprire in Riviera saranno, però, soprattutto le seconde case