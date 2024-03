Sanremo: inaugurato in via Debenedetti il point elettorale di Alessandro Il Grande ed Adriana Cutellè (Foto)

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio il point elettorale dei candidati di ‘Sanremo al Centro’ Alessandro Il Grande e Adriana Cutellè, in via Debendetti 46.

Presenti oltre 300 persone a sostenere il Presidente uscente del Consiglio comunale Il Grande, il consigliere comunale Cutellè ed il candidato Sindaco Alessandro Mager.

Il Grande ha sottolineato come la sua candidatura sia la continuità dell’azione già sviluppata della attuale Amministrazione con particolare riferimento alla sicurezza della città e delle frazioni, all’arredo urbano ed all'eventuale perfezionamento della raccolta differenziata e della manutenzione stradale.

Cutellè ha ribadito l’importanza dei progetti portati avanti dall’Amministrazione attuale con riferimento anche al vicinissimo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, e al palazzetto dello sport a Pian di Poma e alla riqualificazione del porto vecchio.

Mager ha rappresentato le ragioni per cui ha deciso di scendere in campo in un contesto civico non seguendo i dettami eventuali delle fazioni politiche nazionali presenti sul territorio. Ha indicato come la forza delle liste civiche raccolgano maggiormente le necessità ed i fabbisogni del territorio.

Il point sarà aperto all’ascolto dei cittadini per condividere l’esperienza civica e rappresentare i progetti futuri.