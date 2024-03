Elezioni Sanremo, Rolando sulla raccolta differenziata: “Realizzare un sistema che premi il cittadino”

Il candidato a sindaco di Sanremo, Gianni Rolando, interviene sulla raccolta differenziata: “Realizzare un sistema che premi il cittadino”.

"È necessario - evidenzia Gianni Rolando candidato sindaco del centro destra unito sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo! - un nuovo sistema premiale di raccolta, di contrasto all’abbandono, lavaggio e spazzamento sempre puntuale".

"Il porta a porta ad oggi utilizzato - aggiunge Rolando - non è idoneo allo scopo, abbandonato in moltissime città italiane ed europee a favore di isole ecologiche intelligenti. Esse dovranno essere dotate di tessere magnetiche di utilizzo che potranno essere collegate ad un conto, dando un credito al cittadino da utilizzarsi come sconti per posteggi o direttamente nel pagamento delle tasse comunali.”