Elezioni Sanremo, aumento asili nido, Davide Verrando: “Serve anche un nuovo regolamento”

“La carenza degli asili nido, come ho già avuto modo di sostenere e come ribadito dal candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando, è un problema importante che può avere un impatto significativo sulle famiglie e sulle opportunità di lavoro per le donne”. A dirlo è il candidato per il centrodestra Davide Verrando che continua: “Fondamentale è certamente aumentare il numero degli asili nido comunali, ma la revisione di un regolamento datato e sbagliato per l'inserimento nella graduatoria potrebbe essere una soluzione efficace per garantire almeno un sistema più equo ed inclusivo. La mia idea di creare un'unica graduatoria comunale, dove gli utenti possono inserire più di un asilo nido nell'elenco delle loro preferenze (a differenza di quanto accade ora con l’obbligo di indicare una sola preferenza) potrebbe facilitare l'accesso ai servizi per le famiglie e ridurre le liste d'attesa: questo approccio potrebbe aiutare a distribuire meglio la domanda di posti negli asili nido e adottare criteri più trasparenti e equi per l'ammissione”.



“È importante coinvolgere tutte le parti interessate nella revisione di questo regolamento datato 2008 e non più corrispondente alle esigenze delle famiglie in modo che le modifiche proposte siano sostenibili e subito applicate”.