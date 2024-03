Disinfestazione blatte Roma: scegliere Italservizi

Il problema delle blatte è purtroppo molto diffuso e per eliminarlo è necessario affidarsi a dei professionisti che siano in possesso degli adeguati strumenti e delle adeguate conoscenze per procedere a una disinfestazione efficace. La disinfestazione blatte Roma è resa possibile grazie a Italservizi, azienda leader nel settore che procederà all’eliminazione di blatte e scarafaggi in modo efficace. Affidarsi a Italservizi è la cosa migliore da fare per eliminare un problema che, in autonomia, non è possibile risolvere. Le blatte infatti sono solite riprodursi velocemente e con numeri molto elevati. Inoltre sono insetti molto resistenti e adattabili, che possono proliferare in diversi ambienti e sfruttare le reti fognarie, i rifiuti e le fessure per spostarsi e riprodursi; ecco perché per risolvere il problema alla radice occorre procedere con una disinfestazione totale.

L’esperienza di Italservizi al servizio del cliente

Dopo un’attenta analisi, i tecnici di Italservizi provvederanno allacon differenti approcci chimici a seconda delle casistiche. Valuteranno allora l’eventuale inserimento di agenti disinfestanti all’interno delle reti fognarie oppure l’uso di un gel insetticida ad alto potere attrattivo spruzzato con pompa a bassa pressione in prossimità di pareti orizzontali, coinvolgendo anche le parti di arredamento. O ancora, utilizzo di trappole collanti con insetticida all’interno (per ambienti domestici non troppo vasti e per un’efficace azione di monitoraggio). Grazie a questi approcci, differenti da caso a caso, sarà possibile procedere a una disinfestazione totale delle blatte e a una risoluzione completa del problema. Qualsiasi sia il tipo di approccio usato, però, la disinfestazione blatte prevederà una prima fase in cui si dovrà stabilire ildella zona da disinfestare. L’ispezione dei punti critici partirà dai luoghi di transito, piastrelle sconnesse, contro-soffittature, pareti perlinate e tombini di scolo, per un’attenta analisi che consentirà un’azione mirata ed efficace contro questi insetti.

Blatte: un insetto che fa paura

Esistonoma quelle che in Italia sono più comuni sono quelle germaniche, quelle orientali e quelle americane. Le blatte germaniche sono marroni e di piccole dimensioni e generalmente prediligono gli ambienti caldi, umidi e bui delle cucine e dei bagni; quelle orientali invece sono nere e leggermente più grandi e vivono e si riproducono nelle fogne. Ci sono poi le blatte americane, di colore rossastro e molto più grandi delle precedenti, che amano le temperature elevate e per questo motivo si trovano spesso nei giardini e nei terrazzi.