Ballerina di Ospedaletti esce indenne da un incidente in Spagna: rassicura tutti sui social (Foto)

“Siamo stati centrati in autostrada da un essere meschino, positivo al test della droga e dell'alcool. ci siamo fermati dopo 30 metri di frenata e mentre cercavamo di capire se eravamo tutti vivi, lo abbiamo visto scappare probabilmente per disfarsi della droga che aveva in auto”.

Sono le parole della ballerina di Ospedaletti Debora Orsino, sfortunata protagonista nei giorni scorsi di un incidente provocato da un uomo che ha centrato l’auto dove viaggiava, in Spagna. L’uomo era sotto l’effetto di droghe e alcol ed è fuggito via ma è stato fermato poco lontano dalla Polizia iberica.