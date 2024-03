Vallecrosia, lavori in Comune: cambia la viabilità in corso Orazio Raimondo

Cambia la viabilità in corso Orazio Raimondo a Vallecrosia per consentire l’allestimento di un cantiere e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori di efficientamento della sede comunale.

Lo stabilisce un'ordinanza di viabilità temporanea emessa dalla polizia locale per garantire sicurezza dell'area.

E' stato autorizzato al transito, nel tratto di strada che porta alla sede del Municipio, un autocarro da oggi sino al termine dei lavori. Il veicolo, dopo aver effettuato lo scarico, dovrà uscire contromano dalla via situata al di sotto della casa comunale con l’ausilio obbligatorio di due movieri da oggi sino alle 19 del 20 ottobre.