Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, Ingenito: "Bordighera partecipa con commozione al ricordo"

Bordighera, oggi, ricorda le vittime del Covid in occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus.

Una giornata nazionale italiana che si celebra ogni 18 marzo in memoria delle persone decedute a causa del SARS-CoV-2 durante la pandemia di Covid-19 in Italia. "Oggi, il 18 marzo, è la quarta giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus" - dice il sindaco Vittorio Ingenito.

"La città di Bordighera partecipa con commozione al ricordo e rinnova la propria gratitudine verso tutti coloro che nei giorni della pandemia si spesero senza risparmio, esempio di spirito di sacrificio, dedizione e altruismo" - sottolinea il primo cittadino.