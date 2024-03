Bordighera, giovedì al via la rimozione della filovia Rt: i lavori dureranno una settimana

Il Comune di Bordighera informa che, per consentire la rimozione della linea di contatto filovia Riviera Trasporti SpA, nei giorni 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 marzo dalle ore 21.00 alle ore 5.00 in Via Arziglia sarà allestito un cantiere mobile in lento avanzamento, che dovrà occupare esclusivamente una sola corsia di marcia.

Il flusso veicolare sarà gestito da movieri posizionati a monte e a valle del cantiere per permettere il transito a senso unico alternato.

Il progetto di dismissione, della linea filoviaria tra Ventimiglia e Taggia che è stata allestita negli anni ’50, è partito e scatterà proprio con i cavi che, tra l’altro risultano particolarmente pericolosi in caso di maltempo quando, purtroppo, capita la caduta di qualche albero attiguo. La linea filoviaria, particolarmente suggestiva ma ormai obsoleta con le nuove tecnologie, quindi sparirà e saranno successivamente anche tolti tutti i tralicci che la sostengono.





Proprio questi sono a rischio e, solo negli ultimi mesi ne sono crollati. Una linea che corre vicino al mare e che, quindi, oltre alla sua vetustà, paga anche la corrosione del sale. La decisione era di fatto stata presa già alcuni mesi fa ma ora i lavori entrano nel vivo e, nel giro di un anno non vedremo più i cavi correre sopra le nostre teste e, soprattutto, saranno anche rimossi i tralicci.