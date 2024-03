Milano-Sanremo: la spunta il belga Jasper Philipsen, la sentenza nella volata di via Roma (Foto)

Jasper Philipsen ha vinto la 115esima edizione della Milano-Sanremo, una gara che come sempre ha entusiasmato tutta Liguria di Ponente e la città dei fiori, con la presenza di migliaia di appassionati sul percorso.

La gara ha vissuto per lungo tempo su una fuga con 10 corridori che hanno raggiunto i due minuti e mezzo di vantaggio di vantaggio sul gruppo (Davide Baldaccini, Valerio Conti, Sergio Samitier, Romain Combaud, Davide Bais, Mirco Maestri, Andrea Pietrobon, Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato).

La gara vera e propria è esplosa, come prevedibile, sulla Cipressa dove il gruppo ha agganciato i fuggitivi e dove si sono registrate due cadute che hanno rivoluzionato la situazione. Dopo il piano fino a via Duca D’Aosta dove inizia il ‘Poggio’, tutto è filato liscio con le lotte in vetta al gruppo per lavorare in funzione dei favoriti.

Jasper Philipsen è riuscito a spuntarla grazie al guizzo finale in volata ma è stato bravo a rimanere in gara sul Poggio, dove i due super favoriti, Pogacar e Van Der Poel hanno tentato lo strappo per lasciare indietro agli avversari ed hanno allungato all’inizio della discesa. Sul rettilineo di via Roma il 26enne ha battuto Matthews e Pogacar. Al quarto posto è giunto Mads Pedersen, davanti ad Alberto Bettiol, Mohoric, Van Gils, Stuyven, Alaphilippe e Van der Poel.

La Milano-Sanremo 2024 è stata la più veloce di sempre con i suoi 46,100 km/h di media.

(Foto di Duilio Rizzo)