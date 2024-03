Lavori al serbatoio d'acqua 'Ciotti': tra lunedì e martedì disagi per i residenti di Bordighera e Vallebona

Per l’esecuzione di alcune prove idrauliche sulla condotta di alimentazione del serbatoio ‘Ciotti’ a Vallebona, sarà necessario effettuare manovre sulla rete idrica nella giornata di lunedì prossimo, dalle 21.30 alle 8 di martedì.

Le manovre comporteranno l'interruzione della fornitura idrica in diverse zone e strade di Vallebona e Bordighera.

A Vallebona nella zona circostante al campo sportivo, via san Sebastiano, via Ciotti, via Casette, Corso repubblica, strada Parafauda. A Bordighera nella zona alta di località Conca Verde, frazione di Borghetto San Niccolò, via Gallina, via San Sebastiano, via Orti, via monti Inferiori, Strada San Francesco.

Come sempre alla ripresa del servizio potranno verificarsi casi di torbidità dell’acqua che, progressivamente, tenderanno a scomparire.