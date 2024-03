Imperia: Carlo Braganti alla guida del neonato Comitato provinciale di 'Italia Viva'

Con la conclusione del cammino relativo alla celebrazione dei congressi di Italia Viva, Nazionale, Regionali e locali, si è costituito anche ad Imperia un Comitato, responsabile del quale è stato eletto Carlo Braganti, ed al cui fianco opereranno altri iscritti e militanti.

“Nel corso di una prima riunione del neo costituito Comitato - si spiega nel comunicato -, è stato deciso di intraprendere una serie di incontri con le forze politiche locali, allo scopo di conoscersi a vicenda e per valutare la possibilità di eventuali iniziative comuni.

E’ inoltre emersa una forte preoccupazione per la situazione politica, economica e sociale nazionale ed internazionale di estrema apprensione. Da qui la necessità di rivolgere un appello soprattutto alle giovani generazioni. Appello alla partecipazione alla vita politica, quella utile alla comunità, quella con la “P” maiuscola.

Tra breve sarete VOI destinati a condurre la comunità ed il Paese, ma è indispensabile che ne prendiate coscienza da adesso, subito. In tempi di social, influencer, Intelligenza Artificiale, è invece necessaria concretezza e contatto con la realtà. Il Vostro futuro non potranno che essere gli STATI UNITI D’EUROPA, e per raggiungere questo obiettivo si può iniziare dal prossimo 8-9 giugno, scegliendo la o le liste che aderiranno a questo progetto.

Chi volesse partecipare a questo progetto può farlo, nel nostro piccolo, attraverso la pagina F.B. provinciale di IV, o contattando personalmente il neo eletto del comitato Imperiese”.