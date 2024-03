Ventimiglia: autovelox a Porra, Polizia Stradale e ANAS non fanno marcia indietro sul limite a 50 km/h

Nessun passo indietro sul limite dei 50 km/h in zona Porra, nessuna retromarcia sull'autovelox che nelle ultime settimane ha scatenato più di qualche polemica a cavallo tra Italia e Francia.

La riunione che ha visto seduti al tavolo il prefetto Romeo, il sindaco Di Muro, il comandante della Polizia Locale di Ventimiglia, il comandante della Polizia Stradale di Imperia e i rappresentanti dell'ANAS ha confermato il tanto contestato limite di velocità.

ANAS e Polizia Stradale hanno ribadito “la necessità del mantenimento in ragione dell’alto indice di incidentalità che si è registrata, anche con conseguenze mortali”.

“Al fine di consentire ai pendolari francesi che percorrono il tratto stradale in argomento di evitare di incorrere in sanzioni - aggiungono dalla Prefettura - si è deciso, inoltre, di implementare la cartellonistica anche con segnalazioni in lingua francese, indicatore istantaneo di velocità e radar lampeggiante. In tale direzione appare evidente che l’unica finalità perseguita, afferisce esclusivamente a ragioni di sicurezza stradale e di tutela della pubblica incolumità”.