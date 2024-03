Elezioni Amministrative a Sanremo: Fellegara presenta parte della squadra e annuncia una quarta lista (Foto e Video)

Fellegara, nel corso della presentazione, ha anche confermato che arriverà una quarta lista: “Visto l’alto numero di adesioni, posso anticipare che stiamo lavorando alla costruzione di una seconda lista civica che prenderà il nome di ' Sanremo nel cuore' . Un nome che parla da solo e sul quale ci soffermeremo in un prossimo incontro. La lista Generazione Sanremo per Fulvio Fellegara sindaco è una lista giovane, con tante facce nuove e una presenza di candidati con esperienza. L’entusiasmo del gruppo traspare chiaramente dal nostro simbolo, un logo dai colori sgargianti che di sicuro non passeranno inosservati”.

“La bontà del nostro progetto - termina Fellegara - è provata dall’aver imposto e dettato i tempi e gli argomenti della campagna elettorale. Tutti gli altri candidati sindaco mi hanno seguito sull'attenzione all'ascolto dei cittadini, sull’importanza di riqualificare i quartieri e le frazioni. Ci abbiamo visto giusto. Chi ha amministrato fino ad oggi ha dimenticato interi pezzi di città, dando la preferenza ai piani dell’élite e di un ristretto cerchio magico vicino al sindaco uscente. In particolare ad alcuni imprenditori, a cui è stata di fatto sub appaltata la pianificazione del territorio. Il caso del Porto vecchio è emblematico. Dal nostro punto di vista anche il centrodestra che è ha svolto il ruolo di opposizione in questi ultimi dieci anni è rimasto silente di fronte ai temi dell'arredo urbano, degli asfalti, del verde pubblico, del malessere sociale. Oggi tutti parlano di questi argomenti, riprendendo le nostre parole, e questo è già un risultato che ascriviamo a nostro favore. Noi continuiamo a dire che bisogna ripartire da una manutenzione urbana e sociale. Tornando a dare voce a chi non l'ha avuta”. Sotto il primo pezzo della squadra presentata oggi.

Noemi Angelini, psicologa del lavoro, 47 anni: "Sono psicologa del lavoro e delle organizzazioni e psicoterapeuta. Lavoro da molti anni nell'ambito socio sanitario, seguendo le donne malate di tumore al seno e vittime di violenza, le persone affette da Alzheimer e le associazioni di volontariato. Attualmente svolgo la libera professione, occupandomi di minori stranieri non accompagnati e formazione. Amo la mia città e verrei cogliere l'opportunità di sostenere Fulvio Fellegara per mettere la mia esperienza a disposizione della futura amministrazione”.

Claudia Manti, avvocato, 27 anni: "Nonostante gli studi universitari in Giurisprudenza e le prime esperienze lavorative nel capoluogo ligure, sono riuscita a crearmi un futuro qui a Sanremo insieme alla mia famiglia. Sanremo, la città in cui sono cresciuta e che amo follemente, e in cui spero di far crescere i miei figli, deve essere maggiormente valorizzata e i suoi abitanti supportati da un’amministrazione più vicina alle reali esigenze dei cittadini".

Massimo Ghione, dipende Florcoop, 42 anni: "Laureato alla Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, dopo gli studi ho scelto di tornare nel Ponente ligure, dove ricopro funzioni tecniche e organizzative nel settore delle cooperative agricole. Sono rappresentante degli agricoltori nel comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia e membro dell’assemblea dell’Istituto Regionale per la Floricoltura. Ho maturato esperienza come componente degli organi di amministrazione di società di capitali. Sono papà di Altea di 8 anni e Artemide di 2 anni. I miei genitori hanno svolto il lavoro di artigiani per 40 anni a Sanremo nella propria attività di famiglia. Sanremo è la terra delle mie origini in cui ho voluto radicare il mio futuro e per me rappresenta un luogo in cui l’amministrazione deve dare risposte profonde alle esigenze dell’interesse pubblico, del tessuto produttivo e di tutta la comunità”.

Piercarlo Borgo, pensionato, 64 anni: "Per 20 anni sono stato sindacalista della Uil. Ho seguito nel mio percorso sindacale i settori del Commercio e del Turismo fino a diventare segretario generale della Uiltucs, categoria dedicata a questi ambiti. Sono sposato con Maria e papà di due ragazzi, Leonardo e Chiara. Da sempre sono impegnato nel sociale in diversi ambiti associativi tra i quali l'associazione Agedo. Sono anche un musicista con all'attivo tanti anni di concerti nei locali sanremesi. Vedo l'abbandono umano, urbanistico e sociale che Sanremo sta attraversando e voglio impegnarmi per migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini".