Bordighera: variazioni nell’orario di apertura al pubblico del Museo Biblioteca Clarence Bicknell

Il Museo – Biblioteca Clarence Bicknell di Bordighera, per consentire lo svolgimento delle visite guidate dedicate alle scuole, non sarà aperto alla consultazione e alle visite nei seguenti giorni: martedì 19 marzo, lunedì 25 marzo dalle 13 alle 17, martedì 26 marzo e giovedì 11 aprile.

Il personale resta a disposizione per consulenze e informazioni bibliografiche per via telefonica o di posta elettronica. Per informazioni è possibile contattare il Museo Bicknell all’indirizzo di posta elettronica bicknell@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 331 3449065 il lunedì e mercoledì dalle 9- alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 13, Sabato dalle 14 alle 17.