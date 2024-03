Elezioni Amministrative a Sanremo: questa mattina al Bar Cocoon di nuovo il #caffèconmager

Con l'appuntamento di questa mattina al Bar Cocoon di via Cavour, sono già più di 20 gli appuntamenti di #uncaffèconmager, l'evento del candidato Sindaco delle liste civiche per Sanremo.

#uncaffèconmager è l’iniziativa che porta Mager nei bar delle frazioni e dei quartieri della città, per conoscere le persone che hanno piacere di incontrarlo: “Ci vediamo per un caffè – spiega Mager – così ci conosciamo, ne parliamo, approfondiamo. Anche oggi tanti volti nuovi, che sono venuti apposta a trovarmi, insieme ai miei amici, alle persone che mi conoscono e che mi confortano con il loro supporto, oltre naturalmente agli abituali avventori del bar, che apparentemente hanno apprezzato. A loro e a tutti nessuna promessa mirabolante, solo tanto impegno per Sanremo, per risolvere prima di tutto i problemi più semplici".

#uncaffèconmager proseguirà nei prossimi giorni e settimane.