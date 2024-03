Campagna elettorale a Sanremo: Fulvio Fellegara in 'tour' per incontrare i commercianti (Foto)

“E’ stata una giornata intensa di ascolto e confronto con i commercianti e questa mattina ho avuto il privilegio di incontrare molti lavoratori del mercato settimanale”. Sono le parole di Fulvio Fellegara, candidato a sindaco nella coalizione di centrosinistra a Sanremo, che oggi ha fatto un ‘tour’ tra gli operatori del commercio matuziano.

“È stato un momento prezioso – prosegue - per comprendere le loro sfide quotidiane e le preoccupazioni sul futuro. La prossima collocazione del mercato ambulante è un argomento di grande interesse e sarà gestita tenendo conto delle esigenze di chi, con impegno e passione, ha investito anni nella propria attività”.

“Nel pomeriggio – termina - ho partecipato a un costruttivo confronto con l'associazione di categoria Confartigianato. Abbiamo affrontato in modo approfondito il tema del commercio nella sua totalità, discutendo di strategie e opportunità per sostenere e promuovere il tessuto commerciale della nostra città. Ringrazio tutti i candidati che mi hanno accompagnato. Continuo ad impegnarmi per un futuro prospero e dinamico per i commercianti di Sanremo”.