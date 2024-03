Caduta di alcuni massi, questa sera in via Gallardi a Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della città di confine che, in via precauzionale, hanno chiuso la strada all'altezza del civico 213.

Domani verrà effettuato un sopralluogo per valutare la pericolosità del dissesto. Sul posto anche i Vigili Urbani e un tecnico del comune.