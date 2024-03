Sanremo: detenuto tenta di suicidarsi gettandosi dal tetto di Valle Armea, Sappe "Adesso basta!"

Nuova giornata da dimenticare, quella di ieri, per le carceri liguri e per la Polizia Penitenziaria di Valle Armea, a Sanremo. Tensione e di violenza con i sindacati che tornano a denunciare l’invivibilità delle case di reclusioni.

“Si sono vissute ore di follia all’interno del carcere matuziano, per il quale non sappiamo più quali parole usare per definire lo sbando a cui sono destinati i poliziotti penitenziari”. La denuncia è di Vincenzo Tristaino, segretario regionale del Sappe regionale.

Ieri pomeriggio, infatti, un detenuto è salito sul tetto dei ‘passeggini’, esprimendo la volontà la sua volontà di suicidarsi. Ma, dopo quello dello scorso weekend, si è registrata anche una nuova aggressione nei confronti di un assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria. Solo grazie al sacrificio e all'abnegazione del personale di Polizia che si è evitato la peggio. Per Tristaino “Si tratta di situazioni di tensione e violenze inaccettabili. Non sono più differibili provvedimenti risolutivi come l'allontanamento dei detenuti protagonisti delle varie violenze”.

Il Sappe, la sigla più rappresentativa della Polizia Penitenziaria, non è più disponibile a confrontarsi con questa Amministrazione: “Che non adotta azioni efficaci e risolutive per permettere al personale di Polizia a prestare la propria attività lavorativa nella dovuta serenità. Siamo pronti a scendere in piazza. Non passa giorno che non si verifichino aggressioni nei confronti degli agenti in Liguria. Siamo sconcertati dall’assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti”.

“Aggressioni, colluttazioni e ferimenti contro il personale - aggiunge Donato Capece, Segretario generale del Sappe -così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all’ordine del giorno. Dopo la gravissima situazione vissuta nelle ultime ore nel carcere di Valle Armea, continuano le aggressioni. Chi di dovere tenga in considerazione le criticità del personale di Polizia Penitenziaria che lavora in Liguria, carceri che evidentemente non sono più in condizione di gestire le troppe tipologie di detenuti, spesso soggetti dalla personalità particolarmente violenta, senza alcuna possibilità di diversa collocazione all’interno della Regione”.