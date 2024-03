Camporosso, Morabito: "Vie senza illuminazione pubblica, nei prossimi giorni inizieranno i lavori"

"Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i lavori di rifacimento e sostituzione di tutti i punti luci nel comune di Camporosso, frazioni comprese". Lo annuncia il consigliere comunale e candidato sindaco alle prossime amministrative Maurizio Morabito che, quando era vicesindaco, aveva seguito personalmente il project financing.

"Un progetto che è durato parecchio tempo. La commissione ha aggiudicato l’appalto alla ‘Rete Temporanea di Impresa’ formata da Enel Sole Srl (mandataria) e Ardea Srl (mandante) risultata prima classificata nel bando, con l’offerta di un canone annuo complessivo pari a 169.871,90 euro, con un ribasso percentuale sul listino di riferimento, per gli investimenti a carico del comune di Camporosso pari al 15% e un importo della franchigia sugli interventi di manutenzione straordinaria pari a 4.100 euro, sempre a favore del comune di Camporosso" - fa sapere Morabito - "Lo avevo seguito personalmente quando ero vicesindaco. L’importo stimato a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 21 anni, è pari a 3.570.880 euro più Iva. Un affidamento in concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica comprensivo della fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di Camporosso con lo strumento del ‘Project Financing'".

Ardea unisce, infatti, il risparmio energetico a quello economico grazie all’implementazione delle migliori tecnologie di telecontrollo che permettono di ottimizzare la regolazione del flusso luminoso degli apparecchi, fornendo l’illuminazione corretta, in relazione alle condizioni metereologiche, all’uso degli spazi pubblici e al traffico veicolare. Il Gruppo Egea, grazie alle sue società operative come Ardea, prosegue, pertanto, il percorso legato al tema della transizione ambientale attraverso le sue tante attività nell’ambito dell’energia e ambiente. "Ci sono delle vie in cui manca completamente l'illuminazione pubblica" - sottolinea Morabito - "I lavori dovrebbero iniziare dalla via che collega corso Vittorio Emanuele con via Circonvallazione, nel tratto della vecchia provinciale che dal semaforo di strada Degli Olandesi va al Centro Giovanile La Rocca e una parte dell'area festeggiamenti. Verranno sostituiti pali, le linee e i quadri elettrici di ogni via".