Vallecrosia, successo per "L'altra metà del cielo": il recital di teatro e musica dedicato alle donne incanta il pubblico (Foto)

Un successo il recital di teatro e musica dedicato alle donne dal titolo "L'altra metà del cielo" andato in scena sabato sera nella sala polivalente, sul solettone sud, a Vallecrosia.

Lo spettacolo ideato da Lilia De Apollonia, che ne ha curato anche la regia, in occasione della giornata internazionale della donna ha messo al centro il gentil sesso passando per Shakespeare, Benni, Dumas e Trilussa. "Nonostante la grande pioggia abbiamo avuto la soddisfazione di riempire la sala polivalente registrando così un altro successo" - commenta Lilia De Apollonia - "Tanti applausi per i 12 attori, per le cantanti e la pianista nel corso della serata. È stato un momento in più per festeggiare le donne a teatro e celebrare la giornata internazionale della donna con un recital, studiato per l'evento, con tanti brani, poesia, teatro, canzoni e note musicali tutto dal vivo e ad entrata libera".

L'evento aveva il patrocinio del Comune. "Nella cittadina di Vallecrosia, che è attenta alla cultura, abbiamo trovato un pubblico e un amministrazione comunale sensibile e aperta" - fa sapere Lilia De Apollonia, la regista fondatrice dell'associazione, che dal 14 anni porta, con il gruppo dei suoi amici attori, recital di teatro con musiche e canzoni sempre dal vivo - "Da Shakespeare a Benni, da Dumas a Cechov a Trilussa al moderno cabaret, è stata una passeggiata tra ironia, sentimento, realtà odierna. Uno stile, quello del circolo Reading, che unisce autori classici, indimenticabili, a momenti e riflessioni sul contemporaneo, con arie musicali e pezzi pensati in tema".

Sul palco sono saliti gli interpreti del Circolo Reading e Drama Ventimiglia: Lorena Bonifetto, Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Costamagna, Ersilia Ferrante, Graziella Tufo, Paola Giolli, Marino Longo, Manuel Paroletti, Giampiero e Teresa Piombo, questi ultimi anche come cantante in un duetto molto apprezzato, Giorgio Redigolo e la stessa regista erano gli altri attori. Alcuni interpreti sono al fianco di Lilia da molti anni, altri si sono aggiunti nell'ultimo anno. Alla chitarra e voce Katia Palumbo mentre al piano la signora Maria Gabba. Il Reading con Lilia è già impegnato per la prossima produzione: sempre un mix di teatro e musica.