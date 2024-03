Sanremo: un muro di riflessione e rametti di mimosa per la Giornata delle Donne (foto)

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, Alessandro Mager e i candidati delle liste civiche che lo sostengono si sono radunati oggi in via Matteotti per distribuire rametti di mimosa - simbolo di forza, tenacia e speranza - a tutte le donne di Sanremo.

"Una mattina di riflessione e di condivisione - spiega il candidato sindaco Alessandro Mager -, con il Muro delle Donne sul quale sono state raccolti i pensieri scritti per sottolineare la forza e la resilienza delle Donne nelle comunità, per commemorare le conquiste passate, celebrare le realizzazioni presenti e ispirare le azioni future per raggiungere l'uguaglianza di genere. Grazie alle Donne che questa mattina sono venute a testimoniarci il loro supporto".