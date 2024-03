Festa della donna, Vallebona inaugura lo 'Spazio Attivo' (Foto e video)

Vallebona, in occasione della festa della donna, ha inaugurato, in serata, lo 'Spazio Attivo', un luogo dedicato alle idee, alla creatività e agli incontri ideato e realizzato da Gloria Siccardi, make-up artist nota nel panorama milanese ed internazionale, appassionata di fotografia ritrattistica femminile, arte, moda e nuove tendenze.

Uno spazio tutto al femminile dove arte e creatività, moda e cultura, pensieri felici si potranno incontrare ma anche una location che potrà ospitare mostre, incontri e corsi creativi. "E' un luogo in cui incontrarsi e creare networking, lavorare insieme e fare nuovi progetti" - spiega Gloria Siccardi che riesce ad esprimere nella sua professionalità la solarità e la luminosità tipiche della sua terra, unite ad una rara intuizione nel saper cogliere le caratteristiche della personalità e dei tratti del viso di ogni persona - "Sono originaria di Vallebona ma da anni vivo a Milano. Ora sono tornata e così ho pensato di trasformare l'ex cantina della mia famiglia, usata come magazzino, in uno spazio in cui ospitare incontri personalizzati dove potrò consigliare, suggerire e realizzare sessioni di make personalizzato per momenti speciali o per la vita di ogni giorno, così come progettare e scattare un foto-ritratto".

Dopo una formazione pedagogico-sociale, Gloria Siccardi ha seguito la sua naturale inclinazione verso il bello e il colore e ha affinato le sue capacità artistiche ed interpretative dei tratti umani attraverso numerosi corsi e una lunga serie di esperienze di trucco correttivo, cinematografico, artistico. La sua passione per il bello e la profonda attenzione all'espressività si manifesta, in seguito, attraverso lo sviluppo della fotografia e della creatività. Il suo ricco background di esperienze professionali la portano dalle passerelle alle trasmissioni televisive, dai servizi giornalistici alla stesura di articoli, grazie alla sua grande capacità divulgativa ed a una forte empatia e sensibilità interpretativa.

In occasione dell'inaugurazione i presenti, tra i quali anche il sindaco Roberta Guglielmi, hanno potuto ascoltare una breve introduzione al concept progettuale da parte di Gloria Siccardi e Claudia L. Pallanca, inoltre, hanno potuto ammirare le prime proposte creative: un'esposizione personale di opere di Angelina Rusin; un'esposizione personale di foto ritratti di Gloria Siccardi e un'esposizione di creazioni esclusive dell'Atelier Daphné. Ad accogliere i visitatori vi era anche un piccolo aperitivo di benvenuto.

Angelina Rusin è nata da madre olandese e padre italiano. Da bambina ha trascorso lunghe estati in Olanda nell’atelier del nonno materno, noto artista olandese, rivelando sin da subito una forte attrazione per il disegno. Dopo aver completato gli studi a Trieste, si è trasferita a Milano dove nel 1992 si è diplomata all’accademia internazionale BCM come truccatrice foto-cine-teatrale. La sua professione l'ha portata a viaggiare molto e a frequentare artisti di livello internazionale. Ha lavorato con i più famosi stilisti, prestigiose case di produzione italiane e straniere, fotografi, registi. Nel 1996 l’incontro con l’artista Salvatore Fiume la riavvicinò alla pittura con più intensa passione e nel 1997 iniziò a collaborare con vari artisti, apprendendo le più diverse tecniche e sviluppando, attraverso percorsi individuali e sperimentali, il suo personale senso dell’arte. Nel 2005 alcuni dei suoi quadri sono stati scelti dal noto regista Giuseppe Tornatore.

Nata più di mezzo secolo fa come atelier di alta moda, la Maison DAPHNÉ di Sanremo rappresenta un'eccellenza della Haute Couture del Ponente Ligure. Amata da artisti e celebrità, la Maison coniuga gusto e sartorialità, raffinatezza e qualità, per abiti ed accessori unici, creati con materie prime sostenibili come il cotone organico e il twill di seta biologico. Monica e Barbara Borsotto, attuali direttrici artistiche della casa di moda DAPHNÉ, hanno esposto eccezionalmente le creazioni della collezione esclusiva Mimosa di Sanremo dedicata alle donne, fiore che nel periodo tra febbraio e marzo colora l’entroterra del Ponente ligure, i cui boschi a picco sul mare sono un’esperienza sensoriale unica.

Rispettata, questa mattina in piazza XX Settembre, anche l'ormai tradizionale Infiorata dell'Ape Mimosa per rendere omaggio alle donne e celebrare lo spirito comunitario del borgo.

Domani, invece, dalle 16.30 alle 20 nel nuovo Spazio Attivo in via Roma 6 verranno organizzate delle mini-sessioni di trattamento stone massage facciale a cura di Silvia Lentini, consigli di make-up natural glowig a cura di Gloria Siccardi e di nuove tendenze hair interpretate da Tere Longo, titolare del Salone "Natural Style" Ventimiglia.