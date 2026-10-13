PRIVATE COMMUNITY e Confindustria Imperia insieme per la crescita delle imprese: incontro al Polo Digitale (Video)

Favorire la crescita delle imprese attraverso il confronto, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione tra imprenditori. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da PRIVATE COMMUNITY e Confindustria Imperia, che oggi, martedì 13 ottobre ha organizzato un incontro gratuito al Polo Digitale di Imperia, rivolto a imprenditori e professionisti interessati a conoscere da vicino il metodo di lavoro della community.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di valorizzazione del Polo Digitale, realtà attraverso cui Confindustria Imperia mette a disposizione del territorio un ambiente dedicato all’incubazione, all’innovazione e allo sviluppo imprenditoriale. Uno spazio pensato per favorire nuove opportunità, stimolare idee e creare occasioni di collaborazione tra chi ogni giorno affronta le sfide del mercato.

LE INTERVISTE

La collaborazione con PRIVATE COMMUNITY nasce proprio dalla volontà di rafforzare queste dinamiche, offrendo agli imprenditori un contesto in cui confrontarsi su problemi concreti, condividere esperienze e individuare nuove prospettive per il futuro delle proprie attività. Una realtà italiana presente in 15 Paesi. Nata in Italia e oggi attiva in 15 Paesi, PRIVATE COMMUNITY riunisce imprenditori e professionisti attorno alle questioni che caratterizzano la gestione quotidiana di un’impresa: dalla crescita del business alle difficoltà organizzative, fino alle decisioni strategiche che possono influenzarne lo sviluppo. Il principio alla base del progetto è semplice: il confronto con altri imprenditori può aiutare a individuare soluzioni, ampliare il proprio punto di vista e affrontare le criticità con maggiore consapevolezza. Attraverso la condivisione di esperienze dirette, i partecipanti possono mettere a disposizione le proprie competenze e beneficiare di quelle degli altri, costruendo relazioni fondate sulla collaborazione e sul sostegno reciproco. Il percorso proposto dalla community prevede incontri settimanali online e una sessione di lavoro mensile, durante i quali i partecipanti affrontano temi legati alla propria attività e lavorano per trasformare le riflessioni in azioni concrete.

A supporto di questo processo viene utilizzato COMBINE, uno strumento sviluppato appositamente e basato sull’intelligenza artificiale, che aiuta a organizzare le idee, chiarire le questioni da affrontare e definire i possibili passi successivi. Tavoli di lavoro per sperimentare il metodo. L’incontro in programma al Polo Digitale sarà l’occasione per conoscere direttamente i due fondatori, i Community Manager e i membri di PRIVATE COMMUNITY, oltre che per sperimentare le modalità di confronto che caratterizzano il progetto. I partecipanti saranno coinvolti in tavoli di lavoro nei quali potranno discutere, insieme ad altri imprenditori, domande ed esigenze legate alla gestione e allo sviluppo delle rispettive attività.

L’obiettivo è favorire uno scambio concreto, partendo da situazioni reali e valorizzando le diverse esperienze professionali presenti. Per agevolare il confronto, è previsto anche un breve questionario preliminare, che consentirà agli organizzatori di comporre i gruppi sulla base di argomenti, necessità e interessi affini. In questo modo, ciascun partecipante potrà misurarsi direttamente con il metodo della community: condividere un problema, ascoltare punti di vista differenti e collaborare alla ricerca di possibili soluzioni. Un'opportunità per il territorio. Le attività di PRIVATE COMMUNITY in Liguria sono seguite direttamente dall’ufficio nazionale. La collaborazione con Confindustria Imperia punta ora a far conoscere questo approccio a un numero crescente di imprenditori locali, favorendo nuove occasioni di incontro e ponendo le basi per ulteriori iniziative comuni. L’appuntamento del 13 ottobre rappresenta quindi un’opportunità per gli imprenditori e i professionisti del territorio interessati a esplorare nuove modalità di crescita, attraverso il valore delle relazioni, il confronto tra pari e l’utilizzo di strumenti innovativi a supporto del lavoro quotidiano. Al centro dell’iniziativa, l’idea che la crescita imprenditoriale possa essere sostenuta anche dalla capacità di condividere conoscenze, imparare dalle esperienze altrui e affrontare insieme le sfide del futuro.