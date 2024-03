Ventimiglia, incidente in corso Genova e mercato del venerdì: traffico in tilt

Traffico in tilt a Ventimiglia in seguito a un incidente stradale, che sembra aver coinvolto una moto, verificatosi in corso Genova nel primo pomeriggio di oggi.

Sul posto sono intervenuti due mezzi della Croce Verde Intemelia e un'automedica Alfa 3 che hanno soccorso due feriti.

Per consentire i soccorsi, il traffico si è bloccato e così si sono create lunghe code in entrambe le direzioni che hanno mandato in tilt la viabilità della città, già compromessa dalla presenza del mercato del venerdì. Il tempestivo intervento della polizia locale ha contribuito a riportare, in breve tempo, alla normalità la viabilità.