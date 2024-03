San Biagio: corriera RT bloccata nell'area di manovra, i sindacati chiedono la sopressione della fermata

“Siamo nuovamente a segnalare la ormai quotidianità del disservizio che ogni volta si viene a creare quando l'autobus sale nella piazza di San Biagio e puntualmente arrivato nell'area di manovra rimane bloccato”. A segnalare il fatto sono le Segreterie Provinciali Ugl Fna e Faisa-Cisal che continuano: “Quasi tutti i giorni la storia si ripete per colpa di qualche persona con basso senso civico gli utenti si ritrovano a dover subire ritardi dettati dell'impossibilità dell'autista a procedere nella manovra....

Come già segnalato numerose volte in azienda e al sindaco che aveva promesso senza evidentemente risultato di tenere l'area sgombra, torneremo in direzione per chiedere che venga soppressa la fermata in Piazza. Non riteniamo più tollerabile che le istituzioni non riescano a garantire la sicurezza nel loro territorio”.