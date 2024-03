L'appello della Confesercenti provinciale in vista del prossimo weekend pasquale: “Mare 365 giorni l’anno”

Confesercenti, con l’avvicinarsi del week end pasquale , da sempre attento alla promozione di un turismo balneare 365 giorni all’anno, ha evidenziato ai Sindaci della Costa, la necessità di mantenere il nostro patrimonio litoraneo, le nostre spiagge pubbliche, in ordine e pulite 365 giorni all'anno, godendo di un clima favorevole.

“Il nostro mare e le nostre spiagge afferma - Ino Bonello Presidente provinciale Confesercenti - con le otto bandiere blu assegnate nel 2023 per il raggiungimento di elevati standard in materia di gestione sostenibile del territorio, qualità del mare, offerta di servizi, accessibilità delle spiagge costituiscono sempre con maggior valenza una attrazione turistica prestigiosa durante tutto l'anno e non solamente riconducibile al periodo estivo”.

A tal fine Confesercenti ha chiesto di intervenire con pulizia delle spiagge, rimozione di detriti o materiale di riporto fluviale e pertanto di mettere in ordine e fare le grandi pulizie di cambio stagione offrendo splendide occasioni esperienziali ed emozionali ai numerosi turistiche che accoglieremo nel nostro territorio.