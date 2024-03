Canone mercatale, gli ambulanti: "L'Amministrazione di Taggia ha accolto la nostra richiesta"

"Il piccolo commercio negli ultimi anni sta subendo una flessione significativa e lo Stato è intervenuto con la legge sui Canoni volendo dare un aiuto agli ambulanti, soprattutto l'intenzione del legislatore è quella di evitare disparità di tariffe nei confronti degli ambulanti tra comuni a volte anche limitrofi" - fanno sapere - "Purtroppo lo stesso appello di Taggia è caduto nel vuoto a Sanremo, dove siamo in attesa del responso di un ricorso al Presidente della Repubblica mentre a Bordighera siamo in ricorso al TAR, una mini riduzione applicata per il 2024 non è un adeguamento alla legge ma un adeguamento ad un metodo di calcolo sbagliato suggerito dalla società che si occupa della riscossione".