Camporosso: la terra della cipolla egiziana, un prodotto dell’Arca del Gusto Slow Food (foto)

Camporosso è noto anche per la sua coltivazione di un prodotto unico nel suo genere : la cipolla egiziana. Si tratta di una varietà di cipolla (Allium cepa viviparum) che produce dei bulbi aerei alla sommità delle foglie, che possono essere staccati e ripiantati. La cipolla egiziana è una pianta perenne, che resiste al freddo e alla siccità, e che ha un sapore delicato e dolce.

La cipolla egiziana per molto tempo è stata dimenticata e trascurata e considerata semplicemente come una varietà selvatica . Solo nel 2012, grazie all’impegno di Marco Damele, un botanico, scrittore e agricoltore locale appassionato di biodiversità, la cipolla egiziana è stata reintrodotta, coltivata e valorizzata. Oggi, Marco Damele la produce e promuove a livello internazionale e la sua attività è diventata un esempio di salvaguardia della diversità biologica locale e di recupero delle tradizioni agricole.

La cipolla egiziana di Camporosso è entrata a far parte dell’Arca del Gusto di Slow Food, un catalogo mondiale di prodotti tradizionali di qualità che sono stati dimenticati e rischiano di scomparire. L’Arca del Gusto segnala l’esistenza di questi prodotti e denuncia il rischio che possano scomparire a causa dell’industrializzazione dell’agricoltura, dell’erosione genetica, della trasformazione degli stili alimentari, dei cambiamenti climatici, dell’abbandono delle aree rurali, delle migrazioni e dei conflitti.

La cipolla egiziana di Camporosso è un prodotto che esprime la cultura, la storia e le tradizioni di una comunità locale, che ha saputo conservare e trasmettere il suo patrimonio naturale e culturale. La cipolla egiziana è anche un prodotto che offre molte possibilità in cucina, sia come ingrediente che come contorno. Si può consumare cruda, cotta, fritta, in insalata, in zuppa, in torta, in marmellata, in sott’olio e in mille altri modi.

Coltivare e mangiare la cipolla egiziana di Camporosso significa quindi non solo gustare un prodotto sano e genuino, ma anche contribuire a proteggere la biodiversità, a sostenere l’agricoltura familiare e di piccola scala, e a valorizzare il territorio e la sua identità.