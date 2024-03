L'assessore regionale Ferro a Sanremo per 'Un caffè per le donne': “La strada per le pari opportunità è ancora lunga”

L'assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro ha fatto tappa oggi a Sanremo per l'iniziativa 'Un caffè per le donne'.

“Prendere un caffè è un gesto semplice, un momento di amicizia e condivisione in cui si possono scambiare pensieri, emozioni e confidenze - ha commentato l'assessore Ferro dal bar Astra, nel cuore della Città dei Fiori - gli incontri di questi giorni davanti ad un caffè, partiti proprio da Sanremo, significano per me portare un messaggio di vicinanza da parte delle istituzioni alle donne, ma anche far sapere che la strada per le pari opportunità è ancora lunga e va percorsa insieme. Ogni persona, uomo o donna che sia, ha il dovere nel proprio piccolo di costruire un futuro migliore e più equo”.