Sanremo: strada Rocca con metà parcheggi per le moto rispetto a prima, i residenti chiedono una soluzione (Foto)

Molti residenti di strada Rocca e della zona della Chiesa di San Giuseppe nella Pigna ci hanno contattato per segnalare una situazione di difficoltà con la quale devono convivere da lunedì scorso.

E’ stato infatti avviato un cantiere che dovrebbe proseguire fino al febbraio del 2025, proprio di fronte alla Chiesa e che ha cancellato buona parte degli stalli per moto e scooter. I residenti chiedono, come già fatto in altre zone, di studiare una soluzione temporanea per ovviare a questo disagio creando dei parcheggi in altre zone limitrofe.

“Pur comprendendo le necessità delle ditte incaricate dei lavori – evidenziano i residenti - gli uffici competenti dovrebbero pensare ad una soluzione anche per chi risiede o lavora nella zona del centro storico, in previsione della stagione estiva con il normale aumento della presenza di residenti, turisti e lavoratori”.