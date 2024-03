Rocce instabili sopra la A10 tra Bordighera e Ventimiglia: domani alcune interruzioni al traffico

Dalle 9 di domani, in accordo con la Polizia Stradale, verranno effettuate interruzioni temporanee della viabilità sull’Autostrada dei Fiori, della durata massima di quindici minuti ciascuna, nella tratta compresa tra Ventimiglia e Bordighera, in direzione Italia, dove è attualmente attivo uno scambio di carreggiata.

La misura è stata decisa cautelativamente dalla concessionaria al fine di assicurare la massima sicurezza per gli utenti autostradali durante le operazioni di rimozione di rocce instabili sulla parete in corrispondenza dell’imbocco Ovest della galleria Siestro (tra gli svincoli di Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia) che, in caso di distacco, potrebbero raggiungere la carreggiata sottostante, già cautelativamente interdetta al traffico dalla concessionaria dal 26 febbraio scorso.

L’operazione, resasi necessaria a seguito delle copiose precipitazioni, verrà condotta da rocciatori e, per motivi di sicurezza, potrà essere effettuata solo alla luce del giorno considerata la conformazione dell’area oggetto dell’intervento.

Nonostante la brevità delle interruzioni, Autostrada dei Fiori informa che potranno verificarsi turbative al traffico tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia, in direzione Italia, e dallo svincolo di Bordighera allo svincolo di Ventimiglia, in direzione Francia. Saranno segnalate dagli assistenti alla viabilità e sui pannelli a messaggio variabile.

Al termine delle operazioni, sul versante verranno ripristinate due corsie di transito su ciascuna carreggiata e verrà quindi eliminato lo scambio di carreggiata.