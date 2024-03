Bordighera, chiosco per fiori e piante in piazza Mazzini: il Comune abbassa il canone di concessione

La Giunta di Bordighera riduce il canone annuale di concessione del chiosco per la vendita di fiori e piante di piazza Mazzini e lo porta da € 7.663,56 a € 3.600 annui; in questo modo l’Amministrazione intende incentivare l’assegnazione della postazione, ad oggi non occupata. L’Ufficio Commercio avvierà quindi una nuova procedura ad evidenza pubblica.

“Si tratta di una scelta fatta per sostenere il comparto del commercio ed in particolare quello di un settore merceologico che sta attraversando un momento non favorevole e non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. Nello stesso tempo, vogliamo preservare un bene pubblico, certi che un operatore potrebbe certamente valorizzarlo.” commenta l’Assessore Sferrazza.