Modifica tracciato Aurelia bis a Imperia, Ioculano: “Nessuna richiesta da parte del Comune” (video)

“La risposta alla mia domanda sull’Aurelia Bis fatta stamane in Regione è stata chiara – dichiara il Consigliere Regionale Enrico Ioculano -: ‘non risultano agli atti di ufficio richieste di variazioni del tracciato da parte del Comune di Imperia’.



"La mia richiesta ha un preciso motivo: da tempo comitati territoriali lamentano il fatto di non riuscire a dialogare con il proprio Comune di riferimento su un’opera così importante per la città di Imperia. Poco più di un mese fa, con l’aiuto del PD provinciale, ho organizzato un evento aperto al pubblico proprio per discutere di questa problematica, poiché molti esponenti dei comitati hanno negli anni avanzato proposte alternative al tratto dell’Aurelia Bis che va dal Prino alla Statale 28, alcune con impatti ambientali ed economici decisamente più contenuti, ma queste soluzioni, alcune avvallate da tecnici competenti, non hanno mai neanche avuto la possibilità di essere esposte”.



“Dispiace che il Comune di Imperia non abbia preso in considerazione le proposte e non abbia dialogato con i comitati per fare annotazioni ad ANAS. Un peccato sia a livello istituzionale sia politico, ma soprattutto un peccato per la città, perché le decisioni che cambiano il volto di una città vanno condivise il più possibile”.