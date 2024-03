Grandi sconti da Farfetch in occasione della Festa della Donna

Ogni donna merita di essere festeggiata, più che mai durante la Festa della Donna. Per questo motivo, Farfetch celebra le donne offrendo diverse promozioni e sconti nel mese di marzo e non solo. Approfitta di questa festa per coccolare te stessa risparmiando sui tuoi capi preferiti. Continua a leggere per saperne di più su Farfetch e sulle sue promozioni.

Cosa si può acquistare su Farfetch?

Farfetch è la piattaforma leader nel mondo per la moda di lusso. Dal 2007, anno della sua fondazione, si è imposta come e-commerce di riferimento per l'alta moda in più di 190 paesi.

Sul sito di Farfetch è possibile acquistare tantissimi prodotti delle migliori marche di lusso. L'offerta è davvero ampia e vanta abbigliamento, scarpe, borse, accessori e gioielli. Non finisce qui, Farfetch infatti offre anche articoli per la casa di altissima qualità.

Questa piattaforma di alta moda ha inoltre l'obiettivo di stimolare scelte positive e consapevoli dal punto di vista ambientale e sociale. Con questo scopo, offre anche il servizio Farfetch Second Life che permette di ridurre gli sprechi e di dare nuova vita ai propri capi.

Ottieni uno sconto del 15% con il codice sconto Farfetch di benvenuto

Farfetch tiene molto ai suoi clienti e se è la prima volta che acquisti sul sito puoi godere di un codice sconto riservato ai nuovi clienti. Con un carrello minimo di 125 euro, potrai applicare il codice sconto Farfetch "NC15FF" di benvenuto con cui usufruire del 15% di sconto sul primo ordine.

Il codice sconto è applicabile su design selezionati a prezzo pieno. Si possono verificare gli articoli compatibili con lo sconto cliccando sulla sezione dedicata "-15% sul tuo primo ordine" che trovi in alto nella homepage. Tra questi potrai trovare prodotti esclusivi di Amina Muaddi, Rabanne e tanti altri.

Sul sito di Farfetch sono disponibili le nuove collezioni, le tendenze più apprezzate al momento e molto altro. Iscrivendoti alla newsletter potrai restare sempre aggiornato su promozioni, novità pensate per te e aggiornamenti sugli stock.

Risparmia il 20% per la Festa della Donna

Acquistare su Farfetch è già conveniente di per sé, ma per la Festa della Donna lo è ancora di più. Per celebrare le donne in questo periodo infatti vi è infatti una promozione molto vantaggiosa di cui poter usufruire su prodotti donna, uomo, bambino e casa.

Dal 4 all'11 marzo, acquistando i propri articoli preferiti si può godere di uno sconto del 20% da applicare sul totale del carrello. Tale promozione è valida per gli articoli a prezzo pieno e su un minimo di spesa di 125 euro. Si tratta di uno sconto non cumulabile con altri codici od offerte; i prodotti già inseriti nella sezione “Saldi” quindi non sono soggetti a tale promozione. Inoltre, è anche prevista la spedizione gratuita su prodotti selezionati.

Nella settimana indicata si potranno quindi acquistare i migliori prodotti di Balenciaga, Gucci, Versace e tanti altri brand a prezzi davvero imbattili. Tra gli articoli pensati per te troverai capi di abbigliamento, borse, scarpe e accessori di alta qualità. Anche i prodotti per la casa rientrano nella promozione. Un ottimo modo per festeggiare la Festa della Donna.

La sezione "Saldi"

Le opportunità per risparmiare su Farfetch non si esauriscono con la Festa della Donna. Sul sito è infatti sempre disponibile la sezione "Saldi" in cui è possibile acquistare tantissimi prodotti scontati anche fino al 50%. In questa sezione potrai spaziare ad esempio tra i prodotti più iconici di Alexander McQueen e Dolce & Gabbana a prezzi mai visti.

Le promozioni di Farfetch sono disponibili anche per molti altri eventi, ad esempio il Black Friday, la Festa della Mamma o i Saldi di fine stagione. Anche durante queste occasioni si può usufruire di prezzi speciali su numerosi prodotti da donna, uomo, bambino e articoli per la casa.

Vi sono davvero tante occasioni per risparmiare su Farfetch acquistando i prodotti di lusso che hai sempre desiderato. Che si tratti di un acquisto per te o di un regalo per qualcun'altro, Farfetch offre soluzioni per tutte le occasioni.