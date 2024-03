Elezioni Sanremo: Confcommercio incontra il candidato sindaco Alessandro Mager

Proseguono gli incontri nella sede della Confcommercio di Sanremo con i candidati a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative sanremesi. Oggi è stata la volta del candidato a sindaco Alessandro Mager, accompagnato da Pino Sbezzo Malfei e Lucrezia Dalmasso di Forum e da ⁠Sergio Tommasini di Anima.

Per la Confcommercio sono intervenuti il presidente Andrea Di Baldassare, il presidente di Federalberghi Silvio Di Michele, i consiglieri Paolo Lavista, Flavio Giacon, Gianni Ostanel, Gualtiero Maragni, Susanna Vivaldi, Delia Sabbieti e Antonio Fontanelli.

“Il consiglio zonale ha espresso al candidato sindaco la necessità che la prossima amministrazione comunale prosegua il lavoro in maniera costruttiva e in sinergia con le associazioni di categoria, pronta ad ascoltare le tematiche di coloro che ancora credono in Sanremo e investono nella città - dicono i rappresentanti dell'associazione di categoria - Confcommercio non chiede grandi promesse, ma un impegno concreto per risolvere alcune problematiche fondamentali quali la raccolta dei rifiuti, il decoro urbano, la sicurezza e la manutenzione del territorio. Inoltre sarà necessario far convivere la realizzazione delle grandi opere con la gestione delle problematiche quotidiane”.



“Alessandro Mager si è reso disponibile a dare delle risposte, proponendo un programma di soluzioni concrete - concludono - Mager ha inoltre sottolineato come la sua sia una coalizione civica, che non vuole nessuna ingerenza, impegnandosi a intervenire sulle varie problematiche”.