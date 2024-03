Fine settimana di piogge con frane e smottamenti: picco massimo a Triora con quasi 110 milllimetri

Domenica di piogge con diverse frane e smottamenti, in particola a Camporosso con le due abitazioni a rischio crollo in strada degli olandesi per il cedimento di un muro di contenimento.

Molti gli interventi sulle strade per limitare i danni dovuti alla precipitazione che, a parte in alcuni comuni della provincia, non è stata particolarmente copiosa. Si sono registrati quasi 110 millimetri a Triora e poco meno nella vicina Verdeggia. Una ottantina circa ad Airole mente sulla costa non si è andati oltre i 40 millimetri.

Qualche problema viario anche sulle autostrade, in particolare nella vicina Francia dove l’autostrada A8 è stata anche chiusa al traffico per diverse ore a causa di un incidente nella zona de La Turbie, che ha visto un morto e diversi feriti.

Tornando alla nostra provincia si è registrato il classico ingrossamento dei torrenti che, anche durante le precipitazioni, non hanno mai destato preoccupazioni senza raggiungere mai i livelli di guardia. Temperature in calo questa mattina, con diverse località dell’entroterra sotto zero e le minime sulla costa che non superano i 10 gradi.

Le previsioni annunciano una settimana con cielo tra sereno e poco nuvoloso ma con un weekend che potrebbe portare nuovamente piogge anche se di minore intensità rispetto a ieri.